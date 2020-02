«Ara tenim l'oportunitat d'incidir en les inversions a la línia de Renfe»

El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda del Govern de Catalunya, Pere Aragonès, va ser a Manresa dilluns a la tarda, just després de la reunió de partits i entitats independentistes a la Casa dels Canonges, de la qual només ha transcendit que es van evitar les qüestions punxegudes.

Tindrem taula de diàleg?

Ho estableix l'acord d'investidura i els acords són per complir-los. Abans no s'acabi el febrer hi haurà la primera reunió.

Això es va parlar dilluns a la Casa dels Canonges?

Els socis de Govern i altres actors de l'espai independentista estem en contacte i volem portar a la taula els grans consensos: referèndum d'independència i fi de la repressió amb una llei d'amnistia.

ERC ignora l'acord del Parlament sobre el mediador?

L'acord diu que el mediador seria interessant que hi fos, i nosaltres diem que mai no ens aixecarem de la taula del diàleg. No podem desaprofitar l'oportunitat de fer seure l'Estat.

I si no es posa en marxa per desacord de la part catalana?

Això no passarà.

De moment s'estan tirant el mediador pel cap.

ERC no entrarà en una dinàmica de fixar-nos més en el que ens diferencia d'una altra formació independentista.

Sánchez demana un acord capaç d'un suport tan ampli com l'Estatut del 1979. És possible?

Entre un 70% i un 80% dels catalans estan a favor d'un referèndum i de la fi de la repressió. És un acord realment molt ampli.

Calia donar la legislatura per acabada com va fer el president Torra?

Respectem la seva decisió.

Respecten i comparteixen?

No entraré a retreure decisions del president de la Generalitat, amb qui ens uneix el compromís per la independència.

Quan s'haurien de celebrar les eleccions?

És una facultat del president i nosaltres sempre estem preparats per a les urnes.

I vostè, quan creu que s'haurien de celebrar?

No obrirem un combat fratricida sobre la data. Quan el president decideixi, nosaltres hi anirem, amb les nostres propostes i ganes de guanyar-les.

Aquests són unes eleccions per fer què?

Per acumular molta més força a favor de l'autodeterminació, l'amnistia i d'unes polítiques de governança republicana: per la justícia social, contra el canvi climàtic, per una societat més feminista... Totes les enquestes diuen que l'independentisme augmentaria el nombre de diputats; cal aprofitar-ho.

Aquest és el motiu pel qual s'han convocat?

El president va explicar les seves raons. Nosaltres hem de buscar en cada situació una oportunitat d'avançar cap als nostres objectius.

El president va parlar d'un trencament de la confiança. Les eleccions restauraran aquesta confiança?

En tot cas l'hem de construir i reforçar dia rere dia. Cal un esforç d'empatia i entendre que l'adversari no és l'independentista que tenim al costat, que pot pensar diferent però sempre serà un aliat.

Ni vostès consideren governar amb els socialistes, ni ells fer president un independentista. Això aboca a un nou pacte de govern, com a mínim, entre ERC i JxCat. Quan calgui fer-lo s'haurà resolt la crisi de confiança?

Fixi's que la data de les eleccions espera fins que culmini el gran acord d'aquesta legislatura, el dels pressupostos, que ha posat d'acord espais històricament molt separats en matèria econòmica i social. Seria una majoria molt sòlida per a qualsevol govern del que formés part ERC.

La CUP no els dona suport.

L'1 d'octubre, a Pineda de Mar, defensant les urnes, tenia al costat el regidor del PDeCAT, el responsable local d'ICV i gent de la CUP. Pot ser un gran carril central pels drets i les llibertats de Catalunya i la justícia social.

Mobile: ha estat només el coronavirus o hi ha més coses?

Hi ha moltes coses que probablement no sabem i potser no sabrem mai. No hi havia motius de salut pública per suspendre'l, i no tenim cap evidència per afirmar que hi ha hagut una ingerència geopolítica.

Si el problema és geopolític, el Mobile està més compromès que si és pel virus.

En tot cas hem de posar en valor el que Catalunya aporta al Mobile: un sistema de startups tecnològiques, la capacitat de Fira de Barcelona –on invertirem més de 30 milions per situar-la en el top ten global– i l'aliança entre totes les institucions, la societat civil i el sector Tic. Estarem al costat de la Fira i de l'organització perquè el Mobile del 2021 se celebri encara amb més força.

No cada dia bategen una llei amb el propi nom, com la Llei Aragonès, que va ser frenada.

El nom, l'hi van posar els contraris per intentar fer mal a ERC. És un projecte que no privatitzava res i ajudava els ajuntaments a prioritzar la qualitat en els contractes de serveis a les persones i així evitar que, només per preu, vagin a filials de l'Ibex 35 en detriment dels operadors de proximitat. Però s'han posat d'acord per tombar-la del PP a la CUP, compartint electoralisme i demagògia. Qui hi perd són els usuaris. Quan ens trobem amb filials de l'Ibex 35 prestant atenció domiciliària o activitats extraescolars, que cap de els formacions que s'han oposat a la llei vinguin a demanar responsabilitats, perquè seran seves.

El darrer any s'ha estancat la utilització de l'autopista Manresa-Terrassa malgrat les mesures perquè descarregués trànsit de la C-55. Què pensa fer el Govern per revertir aquesta situació?

El que ja estem fent: anàlisi dels fluxos a tota la xarxa viària, anàlisi de l'impacte de les mesures de descompte, i escoltar el territori, que reclama flexibilitzar més les bonificacions.

Va ser un error condicionar els descomptes al Teletac?

Esperem la valoració de Territori i Sostenibilitat sobre l'aspecte tècnic d'unes mesures sobre les quals el territori va formular alertes.

El territori demana desdoblar la C-55.

Tots sabem que la magnitud de la inversió la fa difícil d'inserir en el panorama pressupostari d'aquest any i dels propers.

La delegació del Govern a la Catalunya Central sembla l'obra de la Seu. És un indicador que el concepte de Catalunya Central no s'acaba d'entendre?

El mapa de comarques i vegueries del 1936 que he vist a la redacció de Regió7 també és al meu despatx. La idea de la Catalunya multipolar que superi la divisió provincial la tenim clara. Quant a la delegació de Manresa, el 2016 el vicepresident Junqueras va fer un replantejament que ha comportat la compra de més finques per part de l'Ajuntament; ara ja es disposa de tota l'illa i el concurs d'idees té guanyador. El març es farà l'encàrrec formal. El calendari és més lent del que voldríem però no està aturat.

Adif no preveu el túnel ferroviari de Montcada abans del 2030 o més enllà. Hi ha manera d'aconseguir que Adif faci una obra definitiva, cara i important en aquesta línia?

S'ha demostrat que només si els diputats catalans al Congrés incideixen en la formació de majories es millora la previsió i execució d'inversions a Catalunya. Ara tenim una oportunitat d'incidir, especialment a Rodalies i en aquesta línia. Els diputats i senadors plantegen constantment la situació de l'R4; la senadora Cortès va preguntar al ministre per un dels darrers accidents aquella mateixa setmana.