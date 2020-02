Budó refreda el calendari de la taula de diàleg davant el pols pel mediador

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va deixar entreveure ahir que JxCat i ERC segueixen sense posar-se d'acord al voltant de l'exigència d'un mediador a la taula de negociació entre governs, la constitució de la qual va admetre que podria tenir lloc més enllà d'aquest mes de febrer.

«El calendari no és la prioritat, la prioritat és que surti bé», va afirmar Budó en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, l'endemà de la cimera independentista discreta al Palau de la Generalitat en què representants de JxCat i ERC van abordar la polèmica sobre el mediador a la taula de diàleg.

Preguntada per si els socis del Govern han superat les seves diferències sobre el mediador –JxCat insisteix que aquesta figura sigui present en la futura taula, mentre que ERC demana no convertir-la en condició sine qua non davant la negativa contundent del Govern–, Budó va respondre: «Ho estem treballat, per fer possible que aquesta taula de negociació tingui totes les garanties». Budó (JxCat) va recalcar que va ser el president del Govern, Pedro Sánchez, qui va proposar que la taula es reunís ja abans de finalitzar el febrer, però no va ser un compromís del president català, Quim Torra. El president prefereix assegurar-se que hi haurà les màximes garanties en la taula, de manera que, per part de la Generalitat, no hi hauria cap problema si cal «esperar 7 o 10 dies més», va afegir la portaveu. Per aquest motiu, va indicar que «uns dies avall o amunt» no «condicionen» el Govern, ja que volen «garantir» que per la part catalana, a més, «es vagi amb el màxim consens possible».

La consellera va indicar que a la Generalitat no li apressa el «calendari» sinó que «les coses es facin bé» i que es pugui resoldre el conflicte polític, que és «qüestió de voluntat política». Budó va insistir que el Parlament va votar -amb el suport de JxCat i ERC- una resolució que reclamava un mediador i va deixar clar que res «no ha canviat» en el posicionament de Torra, que considera que aquesta figura és «necessària per garantir el bon funcionament d'aquesta taula de negociació».

Sí que hi ha consens entre els dos socis de Govern, va dir Budó, que s'abordi el conflicte polític en aquesta taula de negociació i que la proposta catalana és exercir el dret autodeterminació i la «fi de la repressió».

Va afirmar, així mateix, que «estan treballant» encara en la designació dels equips tècnics que haurien de preparar la primera reunió de la taula de negociació, que haurien de presidir Pedro Sánchez i Quim Torra.

En paral·lel, Torra va demanar que la setmana vinent s'entregui al Govern central el primer esborrany d'ordre del dia de la propera reunió de la Comissió Bilateral Estat Generalitat, encara sense data. En aquesta comissió, la part catalana de la qual presideix el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch (ERC), és on s'haurien d'abordar totes aquelles qüestions sectorials que no siguin el conflicte polític català.



Madrid no ho troba necessari

Per la seva banda, la ministra portaveu del Govern central, María Jesús Montero, va insistir ahir que l'Executiu no veu «necessària» la figura d'un relator a la taula de governs per a la resolució del conflicte a Catalunya que, avança, no creu que doni fruits «a curt termini». En la roda de premsa després del Consell de Ministres, Montero va advocar perquè sigui el conjunt dels ciutadans els «testimonis» d'aquesta taula que podran conèixer «amb transparència» els avenços del diàleg. Mesa que, va reiterar, té com a objectiu buscar «punts de trobada» per donar solució al «conflicte territorial» i, per tant, al «conflicte polític» a Catalunya.

Sobre la data per a aquesta taula, la portaveu de l'Executiu va reiterar el compromís que es reuneixi abans que acabi l'actual mes de febrer i per això estan treballant els equips de tots dos gabinets per coordinar l'ordre del dia, el lloc, la data i els seus integrants, va dir.