Els comuns defensen una consulta a Catalunya amb una pregunta acordada a la mesa negociadora

El diputat d'En Comú Podem i secretari de la mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, va defensar ahir que els catalans votin en una consulta sobre el seu futur tot i que, ha dit, els termes de la pregunta els acordarà la taula negociadora. «Caldrà veure al final d'aquest procés què es pregunta i en quins termes», va assegurar Pisarello a l'entrada de la Junta de Portaveus de Congrés a preguntes sobre la mesa de Negociació entre el Govern central i la Generalitat.

Pisarello va advocar perquè «l'última paraula la tingui Catalunya» tot i que, va assenyalar, el contingut de la consulta dependrà precisament de l'acord de la taula, on cada un té una posició. «Respectem aquesta metodologia», va demanar. Pel que fa a si en aquesta taula hi ha d'haver un relator, Pisarello va tornar a defensar que per Unides Podem no cal, malgrat el que mantenia fa un any. «Estem en un escenari completament diferent», va defensar Pisarello. El diputat va posar en valor que els independentistes i els no independentistes dialoguin entre si i que el conflicte a Catalunya s'afronti des d'un punt de vista polític per acabar amb la «judicialització».

D'altra banda, la diputada dels comuns Susana Segovia va retreure al president de la Generalitat, Quim Torra, que no porti assumptes com el dèficit d'infraestructures, entre aquests el dels trens de Rodalies, a la taula de diàleg entre l'executiu autonòmic i l'estatal.