El govern espanyol proposa celebrar la primera reunió de la taula de diàleg dilluns que ve a Moncloa

El govern espanyol ha proposat celebrar la primera reunió de la taula de diàleg amb la Generalitat dilluns que ve, 24 de febrer, al Palau de la Moncloa. Fonts de l'executiu de Pedro Sánchez han informat aquest dimecres que han traslladat al Govern la proposta d'aquesta data perquè es constitueixi la taula de negociació i que la trobada sigui a Madrid.

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va dir dimarts que el calendari no "apressa" la Generalitat i va afirmar que "precipitar les coses no garanteix que vagin millor". A més, JxCat insisteix en la figura del mediador, que el govern espanyol rebutja, i sobre la qual no hi ha acord amb ERC.



Torra lamenta que Sánchez fixi una data «unilateralment»



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentat que el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi fixat una data "unilateralment" per a la taula entre governs. En un comunicat de la Presidència de la Generalitat, Torra insta Sánchez a acordar conjuntament el dia de la trobada, que Moncloa ha proposat que tingui lloc dilluns que ve, 24 de febrer, a Madrid.

El president del Govern ha recordat al líder del PSOE que la data, el lloc i l'ordre del dia de la trobada l'han d'acordar els dos equips tècnics que han de designar els propis Torra i Sánchez. A Palau insisteixen que Torra ha demanat a Sánchez comunicar conjuntament el dia de la taula entre governs un cop estigui "acordada".