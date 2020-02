L'estafa de la doble trucada: l'últim intent d'enganyar per telèfon

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha rebut en les últimes setmanes nombroses queixes de consumidors que són víctimes d'una pràctica fraudulenta que té com a fi canviar-los de companyia a través d'un engany. Es tracta de la coneguda com a "estafa de la doble trucada", una per a advertir d'una (falsa) pujada de preus i una altra per oferir-li una (falsa) oferta suposadament avalada per l'OCU.

L'intent d'estafa afecta la majoria de les operadores i la dinàmica, amb diferents variacions, sol ser la mateixa. L'usuari rep una trucada suposadament del seu operador en què se l'informa d'una pujada immediata d'entre 15 i 20 euros de la seva tarifa. Poc temps després, rebrà una segona trucada d'una altra companyia que li ofereix una suposada bona oferta per canviar-se d'operador, de vegades esmentant que aquesta companyia és la recomanada per l'OCU, però tot això és fals.

Alguns usuaris indiquen que no veuen reflectits a la pantalla del seu mòbil el número d'origen de la trucada, però en aquells casos en què el nombre es visualitza tampoc és una ajuda per identificar els responsables de l'engany ja que un consumidor no pot identificar una empresa a partir del número de telèfon. L'OCU denuncia l'opacitat que hi ha a l'hora de determinar qui és responsable d'un número de telèfon que s'utilitza per fer trucades de tipus comercial.

L'OCU ha denunciat el cas a la policia i s'ha posat en contacte amb totes les operadores,per advertir d'aquesta pràctica i de les possibles responsabilitats en què puguin incórrer per l'engany que suposa per als consumidors i el perjudici que els pugui generar. També denuncia que la pràctica totalitat de les operadores recorren a subcontractes per dur a terme les tasques de captació de nous clients, i traslladen a aquestes la responsabilitat directa per aquestes pràctiques enganyoses, encara que són, d'altra banda, les directes beneficiades.

L'entitat recorda que en cas d'una pujada unilateral de preus al consumidor té una sèrie de drets que són:



Preavís de 30 dies (generalment, es fa per escrit i al costat de la factura).