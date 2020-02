Els Mossos d'Esquadra es podran jubilar als 59 o 60 anys a partir de 2021

Els Mossos d'Esquadra es podran jubilar anticipadament als 59 o 60 anys a partir de 2021, després d'un acord al que han arribat la majoria dels sindicats i el Departament d'Interior en una reunió celebrada aquest dimecres. Tant fonts sindicals com del departament d'Interior han dit que l'acord assolit que arriba després de dos anys de negociacions és "històric". A la reunió s'han assolit altres acords com l'ampliació de les hores d'assumptes personals, un augment en la compensació de nocturnitat i festius, entre d'altres. Fonts del Departament que encapçala Miquel Buch han posat en valor que en un any i mig s'hagin aconseguit acords amb Mossos i Bombers. Han signat tots els sindicats menys USPAC, SEGCAT i CSIF.