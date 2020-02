Trump amenaça amb denúncies els implicats en la investigació sobre la trama russa

El president dels Estats Units, Donald Trump, va plantejar ahir la possibilitat de denunciar les persones implicades en la «fraudulenta» investigació encarregada al fiscal especial Robert Mueller, que va analitzar la presumpta ingerència de Rússia a les eleccions del 2016.

Trump va reafirmar a Twitter que aquestes indagacions, que sempre ha considerat una «cacera de bruixes», van començar de manera «il·legal» a partir dels continguts d'un dossier «fals». Per aquest motiu, va demanar el rebuig de «tot el que tingui a veure» amb la investigació.

El president va assegurar que Mueller va mentir davant el Congrés quan va dir que no l'havia entrevistat per al lloc de director de l'FBI. «Tot l'acord és una estafa. Si no fos president, denunciaria tots els implicats. Potser encara ho faré», va advertir.

L'informe de Mueller va desvincular el president nord-americà dels suposats intents de Moscou per influir en les eleccions, però va apuntar fins a deu vegades que Trump hauria pogut obstruir les investigacions.

D'altra banda, Trump va indultar ahir l'exgovernador d'Illinois Rod Blagojevich, que el 2011 va ser condemnat a 14 anys de presó per corrupció per intentar lucrar-se amb l'escó del Senat que Barack Obama va deixar lliure en assumir la presidència el 2009.