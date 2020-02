Algèria reclama com a pròpies aigües d'un parc nacional de les Balears

La ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, va assegurar que Espanya i Algèria han de començar una negociació sobre la delimitació d'aigües territorials, ja que tots dos països tenen pretensions no coincidents, tot i que fins a aquest moment no hi ha res més que «pretensions». González Laya va respondre així en ser preguntada per la intenció d'Algèria de declarar aigües territorials i ampliar la seva zona econòmica exclusiva fins a envair part de les aigües de l'arxipèlag del parc nacional marítim-terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, a les illes Balears.

La zona econòmica exclusiva és un espai marítim de fins a dues-centes milles nàutiques (370 quilòmetres) des del límit de les aigües interiors d'un país riberenc, i qualsevol modificació que afecti un país veí s'ha de fer de manera negociada. Segons González Laya, fa dos anys Algèria va expressar la seva voluntat de delimitar les seves fronteres marítimes incloent aigües de Cabrera i a més «presentar ja la seva visió de com haurien de delimitar-se aquestes aigües». Espanya manté un contenciós similar amb el Marroc, que ha votat diverses lleis que determinen la seva frontera marítima fins a incloure aigües de Canàries.