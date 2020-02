El bloqueig polític congela la renovació de 104 càrrecs d'ens catalans

La falta d'acord entre els grups polítics està provocant que el Parlament arrossegui des de fa anys una considerable borsa de càrrecs d'organismes catalans pendents de designar: en total ja en són 104, la major part dels quals corresponen a persones amb el mandat caducat, alguns des del 2013.

El març del 2019, el president de la cambra catalana, Roger Tor-rent, va instar els partits a negociar per resoldre el centenar de nomenaments pendents –en aquell moment n'eren 106–, bloquejats en l'actual context de tensió política, que ha dificultat arribar a les majories qualificades necessàries per renovar bona part de les estructures directives dels ens públics. Malgrat la crida de Torrent, un any després són molt pocs els noms que s'han pactat i, en tot cas, només han servit per compensar els mandats que han caducat.

Segueixen quedant dos terços de càrrecs per adjudicar: actualment hi ha 104 places –d'un total de 154– pendents de designació, pertanyents a una trentena d'organismes vinculats al Parlament.

A aquesta llista se sumaran abans de l'estiu set noms més, ja que expiren els mandats de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), de la Junta de Museus de Catalunya i de la Comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública.

Des de l'emplaçament de Tor-rent als grups, en l'últim any, només s'ha impulsat la renovació de quatre organismes, entre els quals figuren el ple del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) i la junta de govern del Memorial Democràtic. En canvi, entre els càrrecs pendents de renovar destaca el cas del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, el mandat del qual va expirar fa un any.

El defensor del poble català, en el càrrec des del 2004, s'ha situat en el centre de la polèmica per la seva presumpta relació amb un empresari vinculat al cas del 3% i perquè, segons Cs, PSC i PPC –que demanen que es rellevi immediatament–, els seus informes mostren un biaix en favor dels postulats independentistes.

L'abril del 2019, la CUP ja va proposar sense èxit que l'advocada Gemma Calvet el substituís, i també els socialistes han posat diversos noms sobre la taula, que no han prosperat per no reunir la majoria necessària de tres cinquenes parts de la cambra, 81 diputats.