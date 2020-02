Demanen presó per difondre dades de la lletrada del jutjat 13 de Barcelona

La Fiscalia de Barcelona ha sol·licitat una petició de condemna de dos anys de presó per a un tuitaire per difondre dades personals i la fotografia de la lletrada de l'Administració de justícia del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, a les xarxes socials, després que declarés com a testimoni al Tribunal Suprem. En l'escrit d'acusació, que es va remetre al Jutjat d'Instrucció 16 de Barcelona, que havia obert diligències per aquest cas, el fiscal acusa R. N. A. d'un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i d'un altre de coaccions.