Joaquim Forn surt de la presó de Lledoners per treballar

Joaquim Forn ha sortit aquest dijous al matí per primer cop de la presó de Lledoners en aplicació de l'article 100.2. La Junta de Tractament del centre penitenciari va acordar que Forn pogués sortir per treballar. Ho podrà fer durant 12, 5 hores al dia els cinc dies de la setmana. L'exconseller d'Interior treballarà en el departament legal de Mediapro, ocupant-se de tot el que fa referència al dret públic.



La seva filla ha estat l'encarregada de recollir-lo. Cap a les 7.35 hores ha deixat el cotxe al pàrquing i ha entrat caminant a la presó. Poc després ha sortit amb el seu pare, que ha saludat la premsa. La filla li ha volgut fer una foto amb el mòbil amb la presó al darrere abans d'agafar el cotxe i marxar, i ell mateix l'ha compartit a Twitter, on ha agraït el suport de la gent.





Tot sortint de la presó de Lledoners, en el primer dia de permís per anar a treballar després de 841 dies sense llibertat.

Moltes gràcies pel vostre suport. pic.twitter.com/kVBXq6d3Xn — Joaquim Forn (@quimforn) February 20, 2020