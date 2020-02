L'excomissari d'Informació dels Mossos diu que no hi va haver grups combatius l'1-O

L'excomissari en cap d'Informació dels Mossos d'Esquadra Manel Castellví va assegurar ahir que durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya no hi va haver «grups combatius», de manera que la policia autonòmica es va equivocar en les seves previsions.

Castellví, en l'actualitat en segona activitat, va declarar ahir a l'Audiència Nacional en el judici contra la cúpula dels Mossos per la seva actuació l'1-O, amb el major Josep Lluís Trapero com a principal acusat i per a qui la Fiscalia demana 11 anys de presó.

Sí que havien previst enfrontaments aquest dia a les portes dels centres de votació, perquè es trobarien dos interessos contraposats: el dels ciutadans que volien votar i el dels Mossos, que havien de complir l'ordre judicial per impedir la consulta. Les anàlisis d'Informació no descartaven que aquest dia hi pogués haver grups combatius que participessin en enfrontaments, però «ens vam equivocar», va dir el comissari, ja que en aquella jornada no van actuar. Una opinió que contrasta amb la que van expressar durant el judici del procés representants de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, que van assegurar que la resistència activa dels ciutadans estava organitzada.

Informació va arribar a detectar fins a 42 Comitès per a la Defensa del Referèndum (CDR) –ara anomenats de la República–, però, segons Castellví, no estaven tan organitzats com després de l'1-O, on hi va haver una «eclosió» de les accions d'aquests grups.

Malgrat que «encara no estaven organitzats» –estaven «desangelats», va dir–, en l'informe de la Comissaria no es descartava que l'1-O actuessin de forma violenta, però el que sí que era segur és que participarien en la vigilància dels centres de votació la nit prèvia i en les concentracions de ciutadans davant les escoles. «Però en cap cas era una amenaça diferent d'altres. No eren preocupants en aquells moments. Res no tenen a veure amb els CDR actuals, que això sí que és una altra història», va afegir.

D'altra banda, el que va ser comissari superior de la Comissaria de Coordinació Central dels Mossos, Joan Carles Molinero, va dir ahir durant el judici que van destruir l'únic document escrit del pla que van idear per detenir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el Govern si així ho ordenava un jutge.

Durant l'última part de l'inter-rogatori del ministeri fiscal, el comissari va confirmar que Trapero va demanar a ell i a l'altre comissari superior, Ferran López, que «amb la màxima discreció» preparessin un dispositiu per detenir el president Puigdemont i la resta de membres del Govern en cas que així ho demanessin les autoritats judicials.