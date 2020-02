Ortega nega que esquivés la seva inhabilitació pel 9-N assessorant el Govern

L'exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega va al·legar ahir davant la jutge que en el càrrec d'assessora del departament d'Empresa pel qual va ser contractada l'any passat no exercia funcions de Govern, i que, per tant, no va burlar la condemna d'inhabilitació que se li va imposar per organitzar el 9-N.

Ortega va declarar per un delicte de trencament de condemna davant la titular del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona, després de ser denunciada pel TSJC per exercir d'assessora del Govern malgrat que la seva inhabilitació per a feina i càrrec públic derivada de la sentència del 9-N encara no havia expirat.