Pesarrodona firma un manifest per l'expresident

Dissabte a l'Ateneu Barcelonès un grup d'històrics independentistes d'esquerres, entre els quals hi ha el santjoanenc Jordi Pesarrodona, que el setembre va abandonar ERC i tots els càrrecs institucionals, presentaran un manifest en què demanen que l'independentisme traci una estratègia conjunta al voltant de «la línia que menen Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i el Consell per la República», va revelar ahir Vilaweb. Entre els signants hi ha Eudald Carbonell, Julià de Jòdar, Pep Riera, Blanca Serra, Carles Solà, Bernat Joan, Hèctor López Bofill, i Pep Andreu, que ahir va estripar el carnet d'ERC. Els signants diuen que «l'absència d'un full de ruta compartit per institucions, partits i entitats sobiranistes ha contribuït a aquest atzucac» i que la solució és una entesa que permeti arribar a la consecució d'un estat propi, asseguren que volen contribuir a la «formació del projecte emergent d'alliberament nacional» i defensen la via impulsada per l'exili. «El president Carles Puigdemont simbolitza la persistència del compromís col·lectiu amb la causa de la independència, i el Consell per la República n'és l'expressió institucional embrionària», afirmen.