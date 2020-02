Rússia matisa la prohibició de l'entrada de ciutadans xinesos al país

El Govern de Rússia va aclarir ahir que, tot i el veto d'entrada a ciutadans xinesos per la crisi sanitària del coronavirus, permetrà l'accés al seu territori als que hi viatgin per motius oficials, laborals, humanitaris o de trànsit.

Les mesures de control, anunciades dimarts i que entraran en vigor avui, no afectaran les connexions aèries amb Pequín, Xangai, Canton i Hong Kong, segons un comunicat del ministeri d'Exteriors. Moscou va remarcar que dona suport a l'esforç de les autoritats xineses per contenir el virus, l'origen del qual se situa a la ciutat de Wuhan, i va oferir la seva ajuda per aturar com més aviat millor aquesta «amenaça comuna».

Rússia ha registrat només dos casos de coronavirus, tots dos ciutadans xinesos a Sibèria, tot i que ha extremat les precaucions. D'altra banda, les autoritats van fer cessar el metge en cap d'un hospital de Sant Petersburg on s'havia habilitat una quarantena per a persones arribades de la Xina després que quatre dels pacients abandonessin l'aïllament, segons l'agència de notícies Sputnik.

L'epidèmia és el «risc més urgent» per a l'economia global i el seu impacte serà més greu si es perllonga en el temps i s'estén a altres països més enllà de la Xina, va alertar ahir l'FMI.