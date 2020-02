Ryanair torna a amenaçar la plantilla de Girona amb més retallades si continua el retard en l'entrega d'avions

Continua el conflicte laboral entre Ryanair i la plantilla de Girona. La companyia irlandesa ha enviat una carta als seus treballadors advertint-los de noves reduccions de flota si continuen els retards en l'entrega dels avions Boeing 737-MAX i que ja van ser motiu d'una rebaixa de les condicions laborals dels treballadors de la base de Vilobí d'Onyar(Selva). Ara, Ryanair convida als seus empleats a acceptar una reducció de jornada o bé a agafar-se una excedència voluntària. Segons explica el Diari de Girona, la missiva dona temps als treballadors de la companyia fins demà divendres 21 de febrer per concretar la seva decisió. Els sindicats lamenten aquesta decisió i alerten que es podria produir un nou ERO per part de Ryanair.

La portaveu d'USO, Lídia Arasanz, considera que es tracta d'una situació "insostenible" i carrega contra la companyia. I és que segons explica la carta, que l'aerolínia irlandesa ha enviat als seus treballadors, els plans passarien per retirar deu avions de nou bases diferents de la companyia. Entre aquestes, hi hauria Girona i Madrid com dues de les afectades. Si es treies un avió durant la temporada d'hivern, significaria el tancament de facto de la base, ja que només hi ha una aeronau – tot i que es la companyia mantindria vols des d'altres destins -. A l'estiu, en canvi, hi ha cinc avions que "dormen" a Girona, tot i que Arasanz deixa clar que amb les retallades que s'han fet "no esta clar" el nombre d'aparells que quedaran.

La representant sindical a Girona carrega contra Ryanair a qui acusa de causar "estrés psicològic" als treballadors que recorda que ja van haver d'acceptar unes retallades laborals "importants" en la darrera negociació, en la què la companyia fins i tot havia amenaçat amb tancar la base gironina.

Arasanz també ha criticat la política que té l'empresa a l'hora de planificar, ja que en algunes bases petites, com Santiago de Compostela ha afegit avions de base. Un altre aeroport on han incrementat el nombre d'avions ha estat Vienna, on se n'han afegit tres més.