Sánchez vol reunir la taula de diàleg el 24 i Torra exigeix acordar-ne la data

La data de la primera reunió de la taula de diàleg sobre Catalunya va ser ahir motiu de polèmica entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, que va proposar celebrar-la el 24 de febrer, i el president de la Generalitat, Quim Torra, que va exigir acordar-ne el dia.

Els recels de Torra i JxCat cap a la taula de diàleg, que naixerà fruit de l'acord d'investidura que van segellar al principi de gener el PSOE i ERC, van posar-se una altra vegada de manifest, ja que el president va interpretar que els socialistes i els republicans intenten tancar els detalls d'aquest espai de negociació sense tenir en compte el seu criteri.

Ahir al matí, fonts de la Moncloa van informar que Presidència del Govern central va proposar a la Generalitat que el dilluns 24 de febrer es constitueixi la taula de diàleg entre els governs.

No obstant això, immediatament després, el gabinet de comunicació de Torra va difondre un comunicat crític amb l'anunci de la Moncloa, en què recriminava a Sánchez que hagi proposat «unilateralment» una data per a la primera reunió de la taula de diàleg sense abans haver-la «acordat» amb el president català.

«Lamentem que Moncloa hagi anunciat una data sense cap acord ni tenint en compte l'agenda del president Torra. El gabinet del president Torra ja ha traslladat al gabinet del president Sánchez la voluntat d'acordar una data seguint el compromís dels dos presidents», afegeix.

Fonts del Palau de la Generalitat van confirmar que ahir al matí el gabinet de Sánchez va posar-se en contacte telefònicament amb l'equip de Torra «per dir que volien anunciar la data del 24 de febrer».

Segons assenyala el comunicat del president, «per afavorir el diàleg, se'ls ha demanat explícitament comunicar-la conjuntament quan la data estigués acordada, i no fer-ho unilateralment».

Torra i Sánchez, afegeix el comunicat, van pactar en la reunió del 6 de febrer a Barcelona que «dos equips tècnics designats per ells mateixos acordarien la data de la taula de negociació, el lloc de reunió i l'ordre del dia».

Però la Moncloa, asseguren fonts de la Generalitat, encara no han comunicat «quin és el seu equip tècnic per preparar-ho». Després de la reacció de la Generalitat, fonts de la Moncloa van insistir a Efe que el que han comunicat és una proposta de data, com van dir des del primer moment.

En el rerefons d'aquesta polèmica subjauen les discrepàncies entre JxCat i ERC al voltant de l'exigència d'un mediador internacional, que estan posant en qüestió el calendari de la futura taula de diàleg sobre Catalunya, fins al punt que el Govern no té clar que pugui arrencar abans del mes de març.

La cimera independentista de dilluns, convocada per Torra, no va servir per resoldre aquest assumpte: mentre que JxCat insisteix que hi hagi un mediador en la taula, ERC demana no convertir-ho en condició sine qua non, a la vista de la negativa contundent del Govern de Sánchez.