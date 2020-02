Torra i Aragonès es reuneixen al Palau de la Generalitat per parlar de la taula de diàleg

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, es reuneixen al Palau de la Generalitat per parlar sobre la taula de diàleg amb el govern espanyol, segons han confirmat fonts de l'executiu a l'ACN. Precisament avui, Torra ha enviat una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, en què descarta que la primera reunió de la taula sigui dilluns per "motius personals d'agenda" i proposa fins a cinc dates alternatives a partir de demà. Torra també li transmet el seu malestar pel fet que la Moncloa fes pública la proposta del 24 de febrer sense consensuar-ho amb presidència de la Generalitat.

Per la seva banda, Aragonès va demanar ahir no entretenir-se amb "detalls" i posar en marxa la taula entre governs. La figura del mediador continua separant Torra i Aragonès. De fet, en la proposta de continguts de la reunió que Torra ha fet arribar a Sánchez, apareix la proposta de mediació internacional com una de les "condicions favorables" per a la negociació.