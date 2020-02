Aragonès: el Govern treballa «braç a braç»

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va celebrar ahir que s'hagi concretat la data per a la primera reunió de la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat sobre Catalunya i va dir que l'executiu català està treballant «braça a braça» per portar una proposta «clara».

En declaracions als mitjans, el vicepresident va insistir que «l'important no és tant parlar de la taula, sinó a la taula» i va assegurar que tant ell com el president de la Generalitat, Quim Torra, comparteixen «totalment» les propostes de fons: un referèndum d'autodeterminació per a Catalunya i l'amnistia dels líders independentista empresonats.

Sobre altres qüestions que han dividit els socis de govern com el relator, Aragonès va evitar polemitzar i va indicar: «Totes les garanties que hi hagi de més seran benvingudes. Alhora, tots subratllem la necessitat que aquesta taula es posi en marxa el més aviat possible». «Tots volem que aquesta taula surti bé, i que surti bé vol dir que porti a una solució política a la ciutadania de Catalunya, que des del nostre punt de vista és i ha de ser un referèndum sobre la independència i l'amnistia», va insistir Aragonès.

Per la seva banda, La portaveu del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va dir ahir que espera que la taula de diàleg amb Catalunya es dugui a terme amb una «actitud constructiva» en què no hi siguin presents «els interessos electorals immediats».