Asens critica que Torra plantegi una «posició de màxims»

? El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, va criticar ahir que el president de la Generalitat, Quim Torra, plantegi una «posició de màxims» amb els continguts que vol portar a la primera taula de diàleg amb el govern espanyol. «Crec que no és una bona forma d'anar-hi», va dir Asens en una atenció als mitjans als passadissos de la cambra baixa, i va demanar a Torra «sentit de la responsabilitat».

Asens va opinar que el president de la Generalitat està «operant amb interessos partidistes» i va defensar que la figura del mediador que exigeix JxCat és una «pantalla passada». Segons el diputat dels comuns, sembla una «excusa per obstaculitzar el bon funcionament» de la taula de diàleg.

Asens va argumentar que el mediador forma part d'un «guió del passat», que correspon a un moment en el qual el diàleg estava trencat, i va afirmar que ara cal un «guió nou», ja que «quan hi ha voluntat de diàleg no cal que hi hagi un mediador». El president del grup parlamentari d'Unides Podem va demanar a Torra que «no frustri l'anhel de tanta gent d'arribar a un acord», ja que l'actual és una «oportunitat històrica» i el «transcendeix». «No ens podem permetre el luxe de fracassar», va dir, i va remarcar que cal blindar la taula de diàleg «d'interessos partidistes». Segons Asens, la carta que va enviar Torra al govern espanyol semblava dirigida «als seus votants».