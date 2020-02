Buch: «Només es pot intervenir a la Meridiana si hi ha risc per a les persones o béns»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, al·lega que només es pot intervenir en els talls a la Meridiana si hi ha risc per a les persones o per als béns i considera que «ara per ara» no es donen elements de risc. Ho va dir en una atenció als mitjans a Tarragona, on també va matisar que s'està pendent de les conclusions dels informes policials.

Buch considera, però, que de moment no hi ha motius per desaconsellar la concentració i va recordar que la llei és «molt clara» i que el dret de reunió i manifestació estan «garantits» per la Constitució.

Per solucionar els problemes de convivència que genera el tall, Buch va instar l'Ajuntament de Barcelona a mediar per compatibilitzar els drets dels manifestació i de mobilitat.

En una entrevista a Rac1, el titular d'Interior creu que la solució és «fer conviure» el dret de manifestació amb el de la mobilitat i intentar que el perjudici sigui «el mínim possible».