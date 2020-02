Budó, sobre ERC, en un missatge privat del 2017: «Governem amb l'enemic»

Meritxell Budó, actual portaveu del Govern i consellera de Presidència, va acusar ERC de ser els "enemics" en uns missatges enviats el 2017 via WhatsApp que queden recollits en un informe de la Guàrdia Civil a que ha tingut accés 'Eldiario.es'. Aleshores Budó era vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, on el PDeCAT governava amb els republicans. En els missatges que ara s'han fet públics, Budó escriu: "El que està clar és que avui per avui governem amb l'enemic. Per tant, no podem deixar res sense controlar-ho, sigui o no una àrea nostra. És important. L'avantatge: Tenim la presidència de la Diputació per capitalitzar els seus temes. Ells això no ho tenen!".

La documentació queda recollida en el sumari sobre la investigació d'un presumpte desviament de recursos a la Diputació de Barcelona. Segons la informació del digital, l'activitat del grup de WhatsApp també servia per a comentar l'actualitat política. És en aquest registre que Budó comenta una campanya de la CUP –que no queda identificada- que posava "cara i nom a un ciutadà de Barcelona". "Heu vist els feixistes d'esquerres de la CUP?", va escriure Budó, que afegia que són com "els nazis marcant amb una estrella als jueus, una inquisició avui a Catalunya".

L'informe, de més d'un miler de pàgines, inclou altres missatges de grups de WhatsApp, entre els quals hi ha un missatge de l'actual conseller d'Interior, Miquel Buch, que aleshores era alcalde de Premià de Mar. El missatge de Buch mostra la desconfiança del paper d'Oriol Junqueras abans de l'1-O: "Els imputats per fer alguna cosa per la independència són dels nostres. I no ens val que imputin, si ho fan, a en Santi Vidal. Que imputin a en Junqueras, que s'amaga per tot arreu perquè ell el que vol ser és candidat", va etzibar. L'actual titular d'Interior també carrega en els missatges contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per jugar a la "puta i a la ramoneta" quan faltava un mes per a l'1-O.

També hi consta un missatge de l'aleshores presidenta de l'ens, Mercè Conesa, en què admetia que ella hauria volgut pactar amb el PSC i no amb ERC.