La cap de protocol d'Economia diu que el 20-S l'ambient al vestíbul va ser tranquil

La cap de protocol i relacions externes de Vicepresidència i Economia, Anna Teixidó, va explicar ahir que el 20-S, durant l'escorcoll de la Guàrdia Civil, la situació al vestíbul de l'edifici va ser de «tranquil·litat» durant tot el dia.

Segons Teixidó, hi havia diverses converses «obertes» entre guàrdies civils i mossos d'esquadra, però també els vigilants de seguretat privada i treballadors del departament, i fins i tot gent que descansava. «Va ser una constant, la tònica general», va afirmar. També va reconèixer que un vigilant li va dir que la lletrada de l'administració de justícia podia sortir per la terrassa posterior, i ella ho va traslladar als Mossos.

En el judici contra el major Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana i l'excúpula d'Interior, Teixidó, proposada com a testimoni per la defensa dels dos mossos acusats, va explicar que a primera hora del matí ja hi havia unes 200 persones a la porta de l'edifici, però que la Guàrdia Civil no va demanar a ningú poder entrar els vehicles a l'aparcament de la Conselleria.

Durant tot el dia ella va poder entrar i sortir de l'edifici, pujar i baixar dels despatxos i parlar amb diversa gent. A 2/4 de 10 del matí es va presentar al tinent de la Guàrdia Civil que comandava el dispositiu. Durant la major part del dia, al vestíbul hi havia una vintena de guàrdies civils, la meitat de paisà, diversos mossos, entre els quals la intendent Teresa Laplana, que anava de paisà, i a qui al migdia va veure amb mala cara, marejada i descansant a la recepció.

A la tarda van arribar més mossos de paisà, que després va saber que eren de mediació. També hi havia treballadors. «Tothom parlava amb tothom, s'exposaven situacions, de forma natural es donaven opinions», va explicar. En tot cas, va assegurar que en cap moment va passar por, però sí que va admetre que hi va haver «tensió» al carrer, sobretot a la nit, quan va canviar el perfil dels concentrats, i era una situació poc habitual i «molt emocional».

D'altra banda, el cap de l'ARRO de Barcelona, Lluís Miquel Venteo, va assegurar que era «inviable» fer una actuació contundent el 20-S a Economia amb el volum de concentrats que hi havia, ja a primera hora del matí, i els efectius disponibles.

El responsable de l'Àrea Regional de Recursos Operatius va explicar, a preguntes de la defensa de Trapero i Laplana, que aquell dia era «ordinari» i que tenien «els agents que tenien»: «Vam haver de demanar reforços a Girona i Tarragona». Venteo va insistir que a 2/4 de 10 del matí van intentar obrir-se pas entre els manifestants però que els va ser impossible i va assegurar que «amb la quantitat d'incidents que hi havia en diferents punts, una actuació contundent se'ns n'hagués anat de les mans».