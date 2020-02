Un home de 80 anys denuncia que l'han desnonat a Barcelona aprofitant que era fora de casa

Imatge del carrer on vivia l'home desnonat

Imatge del carrer on vivia l'home desnonat | GSV

Un home de 80 anys ha denunciat que dimecres el van desnonar aprofitant que era fora de casa. Francisco Sánchez ha explicat a Betevé que viu en un bloc de pisos al carrer de Maignon de Barcelona des de fa 45 anys, amb un contracte de renda antiga. Ha indicat que es va retardar en un pagament del lloguer a l'octubre, i els propietaris han aprofitat per començar el procés de desnonament per impagament. Ara ja està al dia dels pagaments, fins i tot paga per avançat. Quan la comitiva judicial va entrar a casa seva, el Francisco va rebre un avís de la central d'alarmes que té contractada, però quan va arribar al seu domicili ja havien canviat el pany.

El seu advocat, Lluís Humet, denuncia que es fes el desnonament sense cap avís previ, i que ni tan sols li permetessin entrar per endur-se les seves pertinences personals. Només va poder recollir documentació mèdica acompanyat per la policia.

L'home va viure primer a l'àtic, i l'any 2001 es va traslladar als baixos fruit d'un acord amb els propietaris, que es va afegir en un annex al contracte original, que data de 1975. Els propietaris actuals, però, no consideren vàlid aquest annex, i ja van engegar un procés de desnonament que ara està aturat de forma provisional a l'espera de la resolució d'un recurs al Tribunal Suprem. L'home s'allotja ara en un hotel de Barcelona de manera provisional.