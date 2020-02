L'Iran confirma dos morts per coronavirus i crea un equip per combatre'l

El Govern de l'Iran va anunciar ahir la creació d'un equip especial per afrontar el nou coronavirus, un dia després que Teheran confirmés els dos primers morts a causa del virus al país. El portaveu de l'executiu, Ali Rabiei, va explicar que l'equip ha estat format per ordre del president, Hassan Rohani, i va remarcar que les autoritats «han de prendre totes les mesures necessàries» per abordar la situació. Així, va reclamar a la població en un missatge publicat en el seu compte a la xarxa social Twitter que segueixin les recomanacions publicades pel ministeri de Sanitat per reduir el risc de contraure la malaltia. Per la seva banda, el viceministre de Sanitat, Qasem Yanbabei, va fer una visita a la ciutat de Qom, on van morir els dos pacients, per supervisar les mesures per controlar el virus.