Mataró adquireix cinc nous pisos per destinar-los a lloguer social per a famílies vulnerables

L'Ajuntament de Mataró adquirirà cinc nous pisos en exercici del dret de tanteig i retracte per destinar-los a lloguer social per a famílies vulnerables. El consistori invertirà 276.000 euros en aquesta operació. Un cop rehabilitades, les vivendes passaran a formar part del parc públic municipal gestionat per l'empresa PUMSA. Des de 2016, l'Ajuntament ha adquirit un total de dinou habitatges per valor d'1,12 MEUR mitjançant l'exercici del dret de tanteig i retracte, i fins ara ha invertit 60.000 euros per fer-hi obres d'adequació. Actualment, el consistori disposa d'una partida d'1,87 MEUR per aquesta mena d'actuacions, 1,47 MEUR procedents del romanent de 2019 i una partida de 400.000 euros del que correspon al pressupost per al 2020.

El parc d'habitatges públic de Mataró és de 266 pisos, dels quals 142 són propietat de l'empresa municipal PUMSA i 124 de l'Ajuntament.