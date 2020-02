La policia no creu que l'atac a una mesquita de Londres sigui un acte terrorista

Un home va ser detingut ahir com a sospitós d'intent d'assassinat després d'apunyalar un altre a l'interior d'una mesquita del centre de Londres, segons va informar la policia britànica, que no aborda el cas com un possible atac terrorista.

Els agents van acudir a la mesquita del carrer Park Road, propera a Regent's Park, cap a les 3 de la tarda, quan van ser alertats que una persona havia estat ferida a conseqüència de l'incident, i no es tem per la seva vida.

Scotland Yard va explicar que «un home, d'uns 70 anys, va ser trobat amb ferides d'arma blanca» i va ser traslladat a un hospital. «Els detectius que estan investigant l'incident no creuen que estigui relacionat amb el terrorisme», va explicar un portaveu de la policia londinenca.