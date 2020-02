PP i Cs tanquen l'acord de coalició al País Basc sense Alonso com a cap de llista

PP i Cs han tancat l'acord de coalició al País Basc tot i el malestar expressat pels populars bascos. El secretari general del PP, Teodoro García Egea, i el vicesecretari general de Cs, Carlos Cuadrado, han signat aquest divendres un pacte per concórrer plegats a les eleccions del 5 d'abril a Euskadi sota el nom de 'PP + Cs'. En un comunicat conjunt difós aquesta tarda, eviten concretar qui serà el cap de llista tot i que quan van anunciar el principi d'acord sí que confirmaven al líder del PP basc, Alfonso Alonso, com a número 1 de la candidatura. De fet, El PP basc va considerar dijous "inassumible" que Cs s'assegurés els números 2 per Àlaba i Biscaia.

Al mateix comunicat, PP i Cs afirmen que "tal com les dues formacions van acordar ahir" el partit liberal tindrà "dos llocs de sortida". El PP basc va considerar que això "no guarda relació amb la realitat de cada partit" a Euskadi. Sobre el cap de llista, el comunicat diu simplement que l'acord contempla que sigui designat pel PP.

Les direccions de PP i Cs afirmen que la coalició té com a objectiu "la unió de l'espai constitucionalista" i argumenten que cal sumar "per afrontar de manera eficaç l'amenaça del nacionalisme i de l'independentisme contra l'ordre constitucional".

L'acord estableix "l'acceptació del concert econòmic basc com a instrument vigent per assegurar la llibertat, estabilitat, cohesió i desenvolupament dels ciutadans del País Basc" reclamant que el seu càlcul es faci des dels principis de "transparència" i "solidaritat". També inclou el compromís de respectar els "règims forals" d'Àlaba, Guipúscoa i Biscaia.