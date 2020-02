Puigdemont intenta portar al TJUE el judici a Bèlgica contra Llarena

L'expresident català Carles Puigdemont i els exconsellers que són a Bèlgica van intentar ahir que el tribunal belga de primera instància davant el qual han denunciat el jutge del Suprem Pablo Llarena pregunti al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) si el magistrat i el Regne d'Espanya gaudeixen d'immunitat de jurisdicció a Bèlgica.

La cort donarà a conèixer la seva decisió en el termini de dos mesos, com a molt tard el 24 d'abril, va indicar el tribunal.

L'expresident de la Generalitat i els seus exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret van denunciar en un jutjat civil belga al juny del 2018 al jutge que va instruir la causa de l'1-O en considerar que suposadament aquest hauria vulnerat la seva presumpció d'innocència al dir en una xerrada a Oviedo al febrer d'aquest mateix any que els processats en el cas del procés no eren presos polítics.

Però el judici no ha arribat encara tan lluny i, per ara, es tracta d'establir si Bèlgica pot jutjar un magistrat d'un altre país de la Unió Europea. A través dels seus advocats, els demandants han demanat al Tribunal Francòfon de primera instància de Brussel·les que consulti al TJUE sobre si Llarena gaudeix d'immunitat de jurisdicció a Bèlgica, com sosté la defensa contractada per l'Estat espanyol per defensar el magistrat.

Quan el tribunal es pronunciï, la cort comunicarà a les parts si té dubtes sobre els límits de la seva jurisdicció i prefereix, per tant, preguntar a la Justícia europea o si considera, en canvi, que pot decidir sense preguntar a Luxemburg. Només si el jutjat belga descartés cursar una qüestió prejudicial al TJUE i decidís a més que és competent en l'assumpte, s'entraria de ple al fons de l'assumpte: si Llarena va vulnerar o no la presumpció d'innocència dels demandants.

«És una temptativa de desestabilització» i «una forma de recusar aquest jutge», va dir el lletrat contractat per l'Estat espanyol per defensar tant Llarena com el Regne d'Espanya, Hakim Boularbah, durant una vista que va allargar-se durant prop de cinc hores. L'advocat va rebutjar també que s'hagi de preguntar al Tribunal de Justícia de la UE amb l'argument, entre d'altres, que la qüestió no es refereix a una interpretació del Dret europeu sinó del Dret nacional.

D'altra banda, el proper 2 d'abril Puigdemont publicarà el llibre M'explico. De la investidura a l'exili (La Campana) el 2 d'abril. I està previst un segon volum titulat M'explico. La reconstrucció del retorn.