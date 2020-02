Budó va acusar el 2016 la CUP de «nazis» i «d'imposar com Hitler»

L'actual consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va acusar la CUP el 2016, quan era alcaldessa de la Garriga (Vallès Oriental), de ser uns «fatxes d'esquerres» per voler «imposar com un Hitler o un Stalin vulgars»: «És com els nazis marcant amb una estrella els jueus. Una Inquisició».

Budó va fer aquestes declaracions en un xat de WhatsApp amb representants locals de l'antiga CDC, segons es recull en un informe de la Guàrdia Civil, al qual ha tingut accés Efe, en el marc de la investigació sobre el suposat desviament de subvencions públiques per part de la Diputació de Barcelona cap a entitats afins al partit.

«Heu vist els feixistes d'esquer-res de la CUP, posant cara i nom a un ciutadà de Barcelona? Asse-nyalant-lo i dient-li 'vindrem a per tu. Prepara't'», pregunta Budó la tarda del 2 de juny del 2016 a un grup en el qual participen, entre d'altres, l'exconseller d'Interior condemnat pel procés Joaquim Forn i l'alcalde de Tordera, Joan Carles García Cañizares, detingut el 2018 pel seu suposat vincle amb la trama corrupta de desviament de fons.



Acció al «banc expropiat»

L'actual portaveu del Govern va fer aquest comentari després que uns dos-cents membres del col·lectiu okupa portessin a terme un escarni al centre de Barcelona davant d'una de les oficines del propietari del «banc expropiat» del barri de Gràcia de Barcelona, que havia estat desocupat dies abans enmig d'una forta polèmica, i portessin màscares amb la cara de l'empresari.

Tot i que aquesta concentració no va ser convocada per la formació anticapitalista, alguns dels seus representants, com les llavors diputades Anna Gabriel i Eulàlia Reguant i els llavors regidors de Barcelona Josep Garganté i María José Lecha, havien donat suport públicament al «banc expropiat».

De fet, Arran, organització juvenil vinculada a la CUP, es va adherir al manifest que demanava la reobertura de l'entitat i alguns dels seus membres fins i tot van participar a l'escarni.

L'actual titular de Presidència va alertar també que «la gent normal s'està cansant molt», un comentari que recollia el malestar a les files convergents pel veto de la CUP als pressupostos de la Generalitat, que depenien llavors del vistiplau dels anticapitalistes.

El mateix dia en què es produeix aquesta conversa, el Govern –que lideraven en coalició CDC i ERC, després d'haver concorregut conjuntament el setembre del 2015 a la llista de JxSí– i la CUP havien mantingut una reunió que va culminar sense avenços perquè els anticapitalistes consideraven insuficients les propostes i van decidir mantenir la seva esmena a la totalitat al projecte de comptes.

Per això, l'exportaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona Jaume Ciurana va opinar al xat que el llavors president de la Generalitat Carles Puigdemont hauria d'obrir converses amb tots els grups per aprovar els pressupostos. «Volem arribar a la independència amb un país funcionant, no amb un país paralitzat per una minoria radicalitzada», va recalcar, abans que Budó afegís: «Ja tardem a fer-ho».

Budó també va acusar ERC de ser els «enemics» en uns missatges enviats el 2017 via WhatsApp que queden recollits en un informe de la Guàrdia Civil a què va tenir accés ahir Eldiario.es. Aleshores Budó era vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, on el PDeCAT governava amb els republicans.