Calvo diu que la taula de diàleg obre una etapa «radicalment diferent»

La vicepresidenta primera del Govern espanyol, Carmen Calvo, va afirmar ahir que a la taula de diàleg entre governs cal «començar per una reflexió del que ha passat» els últims anys i fer un «diagnòstic» de «com s'ha arribat a aquest punt», i la manera de «sortir d'aquí en termes absolutament constructius».

Calvo va dir que a la reunió de dimecres que ve amb la Generalitat s'inicia «una etapa radicalment diferent». «Ni l'independentisme pot actuar de la manera com va actuar, ni la política des del Govern d'Espanya pot estar en la desídia absoluta», va afirmar en una atenció als mitjans ahir divendres abans de reunir-se amb els delegats del Govern espanyol a les autonomies a la Moncloa.

Calvo també va defensar que les delegacions del Govern espa-nyol i català són «més que suficients» a la taula, preguntada pel mediador. «Crec que l'acreditació dels qui formem part dels dos governs és més que suficient per a allò que hàgim de dir, dialogar i acordar», va afirmar.

La vicepresidenta del Govern espanyol va remarcar que cal fer una «reflexió» del que ha passat els últims anys a Catalunya des de la reforma de l'Estatut, ja que el conflicte «ve de temps enrere», i va carregar contra el PP a qui va acusar d'haver «encès la metxa i no haver parat d'encendre-la».

«Això és passat», va dir, i «sobre aquest passat cal reflexionar i cal construir un espai de coordinació, lleialtat, de trobada i retrobada. Catalunya espera solucions», va assegurar. Calvo va dir que el PP també hauria de posar-hi de la seva part per solucionar «l'herència» que ha deixat. Calvo formarà part de la delegació del Govern espanyol a la taula de diàleg juntament amb Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Salvador Illa, Manuel Castells i Carolina Darias.

Per la seva banda, Castells, ministre d'Universitats, va dir que defensarà «la posició del Govern» espanyol a la taula de diàleg davant de la possibilitat d'abordar un referèndum d'autodeterminació, però admet que hauran de «consensuar» amb l'altra part. Abans de la seva compareixença a la comissió d'Universitats al Congrés, Castells va remarcar també que està «en la posició» de l'executiu espanyol: «Tots els ministres d'aquest Govern vam prometre la Constitució i, per tant, som constitucionalistes». El ministre també va recordar que ell forma part del Govern espanyol, i «no del català».

D'altra banda, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va advertir ERC que plantejar la taula de diàleg com la manera d'arribar a l'exercici de l'autodeterminació és «poc pragmàtic», i va avisar que «si apostes només a això pots acabar-te afeblint» perquè creu que no s'aconseguirà un referèndum.

Després que La Vanguardia publiqués dijous que el president del Govern, Quim Torra, va proposar a la CUP, l'ANC, Òmnium i el Consell per la República ser a la taula de diàleg amb el Govern espa-nyol, Paluzie va rebutjar aquesta possibilitat perquè l'entitat no és «govern». Així, va defensar el paper de la taula d'entitats i partits independentistes per «assessorar i fiscalitzar» el Govern.