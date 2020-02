Detingut a Sabadell un home per fer tocaments a una dona en un edifici abandonat

La Policia Municipal de Sabadell ha detingut aquesta nit passada un home de 30 anys per haver agredit sexualment en un local abandonat una dona amb qui probablement mantenia una relació. Després s'ha intentat llençar-se al buit des de la cistella dels bombers que el baixaven de l'edifici, i també s'ha autolesionat amb la mampara del vehicle policial, i per això els agents l'han portat a l'hospital Parc Taulí, on ha quedat ingressat.

Segons ha informat el 'Diari de Sabadell' i han confirmat fonts municipals a l'ACN, l'alerta l'ha fet un vianant aquest divendres cap a les onze de la nit, en sentir crits que venien de l'interior d'un local abandonat de la Via Massagué, cantonada amb el carrer Escola Pia, prop de la plaça Major. Fins el lloc s'hi han desplaçat diverses unitats de la Policia Municipal, ja que els Mossos d'Esquadra no hi han pogut acudir inicialment per manca d'efectius. En accedir al lloc, han trobat la dona sola a la part de baix de l'edifici. Ella mateixa ha estat qui ha explicat als policies que la seva exparella li havia fet tocaments i havia fugit a la part de dalt de l'immoble.

Davant la impossibilitat de pujar-hi, els agents han avisat els bombers, que s'hi han desplaçat amb un camió-escala. A través de la cistella, els policies han accedit als pisos superiors de l'edifici, on han localitzat el presumpte agressor amagat.

Els agents l'han reduït, tot i que l'home s'hi ha resistit en tot moment, i sembla que podria trobar-se sota els efectes d'alguna substància. En el moment de baixar-lo amb la cistella del camió de bombers ha intentat llançar-se al buit, fet que els policies que el duien han evitat, moment en què també han quedat ferits dos agents. Un cop dins del cotxe patrulla també ha seguit autolesionant-se, colpejant-se insistentment contra la mampara protectora que separa la part de darrera amb la de davant.

Dues ambulàncies SEM s'han desplaçat fins el lloc dels fets i han traslladat la dona i l'home a l'hospital Parc Taulí. La dona es troba bé de salut tot i l'impacte dels fets. Pel que fa al presumpte agressor, ha quedat ingressat al centre hospitalari i detingut. Se l'acusa dels delictes de temptativa d'homicidi, agressió sexual, detenció il·legal, maltractament, trencament de condemna i agressió a agents de l'autoritat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.