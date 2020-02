El Govern estudiarà com poder declarar la zona catastròfica des de Catalunya

El Govern es planteja la possibilitat de poder declarar la zona catastròfica des de Catalunya. La consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ho va avançar en la constitució del Gabinet de Coordinació Post Emergència que va celebrar-se ahir a l'ajuntament de Deltebre (Baix Ebre). «En aquests moments depèn del Govern espa-nyol, estem valorant que des de Catalunya pugui tenir una pròpia zona catastròfica», va subratllar. Budó també va explicar que es posarà en marxa un grup de treball que s'encarregarà de redactar el protocol de coordinació per donar resposta a les postemergències després d'un desastre natural. Aquest protocol podria estar enllestit a final de primavera.

Davant dels desastres naturals i fenòmens extrems recents, el Govern vol millorar la resposta que dona després de l'emergència. Per això, va constituir-se ahir una comissió interdepartamental en què participen representants dels diferents departaments del Govern i membres de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. D'aquesta primera trobada va sortir el compromís de posar en marxa un grup de treball que redactarà un protocol que recollirà totes les accions que s'han desenvolupat un cop s'hagi acabat la situació d'emergència.

«El Govern considera que era important que ens poguéssim coordinar els departaments i també les diferents administracions que intervenen en la reconstrucció de la postemergència», va valorar Budó, referint-se a l'Estat i a les Diputacions. De fet, el Govern vol facilitar les tramitacions dels ajuts, sobretot en aquells municipis que no tenen una capacitat administrativa per sol·licitar-los. Segons la portaveu, el grup de treball es reunirà «com més aviat millor» perquè a final de primavera pugui presentar el text. «El protocol activarà els diferents departaments, perquè la resposta sigui més eficient, més eficaç i sigui de sumar», va precisar la consellera. D'altra banda, un altre dels punts que vol abordar la comissió és la necessitat de crear un fons específic d'ajudes per episodis extrems en un context d'emergència climàtica.