El Govern presenta l'Acord nacional per a l'Agenda 2030

Una trentena d'organitzacions van adherir-se ahir a l'Acord nacional per a l'Agenda 2030, aprovat pel Govern. Aquest compromís és un «pacte de país» i suposa el tret de sortida de l'Aliança Catalunya 2030, constituïda com a «resposta col·lectiva» per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), reconeguts per les Nacions Unides el 2015. La signatura de l'acord va ser encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, i van participar-hi el vicepresident, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch. En el discurs, Bosch va fer un «homenatge» a Raül Romeva i va reivindicar l'objectiu d'aprofundir en sistemes democràtics.