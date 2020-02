Una investigació per blanqueig a Barcelona apunta al primer ministre de Bulgària

Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia Anticorrupció investiguen si el primer ministre de Bulgària, Boiko Boríssov, està lligat a una trama «de blanqueig internacional de capitals» amb destí final a Barcelona. Així ho apunta la denúncia que ha donat origen a les indagacions i en què hi ha «indicis de veracitat», d'acord amb les conclusions de la policia catalana. Els fets, segons els informes dels Mossos, «apuntarien a l'existència d'una organització criminal».

Tant la denúncia com les investigacions, a què ha tingut accés El Periódico, estableixen que la beneficiària d'aquesta presumpta trama seria Borislava Iovtxeva, una exmodel búlgara. La seva possible vinculació amb Boríssov està sota la lupa. Iovtxeva i el seu pare, un antic electricista, han format part de dues empreses amb seu a Barcelona: Numin Invest SL i EMA BGS SL, que van rebre més de cinc milions d'euros des de l'any 2013, segons els Mossos. Aquestes quantitats procedeixen, segons les indagacions, de «persones físiques no residents a Espanya».

El 20 de març del 2019, els Mossos van rebre la denúncia d'una oenagé de Bulgària anomenada MC BUUP (Moviment Civil Bulgària Unida) en què s'informava de la suposada trama. A la denúncia s'afirmava que Iovtxeva i la seva família vivien en un xalet a Catalunya i s'incidia en la seva suposada relació amb el primer ministre.

Agents de l'Àrea Central de Delictes Econòmics van vigilar i van fotografiar el xalet, que qualifiquen com un «habitatge d'alt estànding» situat en una urbanització d'Esplugues de Llobregat amb «seguretat privada i sistemes avançats de vigilància». La investigació va descobrir que l'immoble es va comprar per tres milions d'euros el 2013. La casa, amb piscina, és a nom de Numin Invest SL, una de les dues empreses que estan investigant la policia catalana i la fiscalia.

Entre el gener i el juny del 2013, l'exmodel va ser administradora única d'aquesta societat, que tenia un capital de 3.000 euros. Des d'aleshores, aquest càrrec l'ocupa el seu pare, Georgi Iovtxev, que hi va aportar 3.006 euros més. Les investigacions han descobert l'existència d'una segona empresa: EMA BGS SL, propietària d'una botiga de roba de luxe al passeig de Gràcia. Aquesta companyia va rebre injeccions d'almenys 2.300.000 euros, segons els Mossos, procedents d'una altra societat al paradís fiscal de Xipre. EMA BGS SL, de què també han format part l'exmodel i el seu pare, té la seu al xalet on ha viscut la família.



Empadronats

El pare ha residit i ha estat empadronat a la casa, juntament amb la seva dona, la seva filla i la seva neta, nascuda el 2012. Els Mossos ressalten als seus informes que l'única tutora legal de la menor és Borislava Iovtxeva. En la documentació no figura cap altre progenitor.

En la denúncia que va donar origen a les investigacions es recull que el cap de govern búlgar hauria tingut una relació sentimental amb l'exmodel. Ell ho va negar a la cadena Eurocom TV. En conèixer la investigació oberta a Barcelona, El Periódico va enviar el 13 de febrer un qüestionari sobre el cas al gabinet de Boríssov, sense obtenir-ne resposta.

Els Mossos han revisat les declaracions de la renda de Boríssov per comprovar si, segons el que ha declarat a la Hisenda del seu país, podria haver fet front a les inversions detectades en aquestes dues empreses. La conclusió és que, d'acord amb els seus ingressos declarats, no seria possible.

Després d'un any d'indagacions, la policia catalana conclou que a Catalunya s'han fet inversions que superen els cinc milions d'euros. Els diners haurien arribat a Espanya utilitzant les dues empreses investigades. Els agents no han trobat dades que avalin que l'exmodel i el seu pare tinguin «rendes lícites capaces» de fer front a aquest ritme de vida. Als seus informes a Anticorrupció, recorden que la denúncia assenyala que els diners «estarien vinculats a fons no declarats per part d'alts càrrecs del Govern de Bulgària», entre d'altres Boríssov. Per aquest motiu, els Mossos han sol·licitat a la Fiscalia Anticorrupció investigar els ingressos, declaracions d'impostos, caixes de seguretat, targetes de crèdit, cobraments de xecs i altres dades bancàries de Borislava Iovtxeva, del seu pare i de cinc persones més.