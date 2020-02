Els líders europeus no fan cap progrés en la negociació dels comptes

Els líders europeus no van aconseguir ahir fer cap progrés en la negociació del nou pressupost de la Unió Europea després de gairebé 30 hores de reunió. La cimera no va servir per apropar posicions entre els 27, sinó per constatar com d'allunyades estan les posicions.

Les distàncies entre els 27 són grans i ni el president del Consell Europeu, Charles Michel, ni la Comissió Europea van ser capaços d'escurçar-les.

Des del primer moment, la proposta de pressupost de Michel, que el situa en l'1,074% del PIB de la UE, no era vista amb bons ulls per cap líder europeu. Uns la rebutgen per ser poc ambiciosa i plantejar retallades en fons agrícoles i de cohesió, mentre que altres volen uns comptes encara inferiors als proposats per Michel.

La cimera va acabar sense acord, però ja abans de l'inici pocs tenien l'esperança que se'n pogués assolir un perquè la proposta de Michel, que preveu retallades del 14% en els fons agrícoles i del 12% en els de cohesió, generava un rebuig majoritari entre els 27.

«Necessitem més temps. Sabem que és una negociació molt difícil, especialment després del Brexit, que deixa un forat de 75.000 milions d'euros. S'han de reconciliar moltes posicions», va assegurar Michel després de dissoldre la reunió.

La negociació per al primer pressupost sense el Regne Unit es manté bloquejada perquè ningú vol pagar la factura del Brexit. Els estats rics (Països Baixos, Suècia, Àustria i Dinamarca) no volen posar-hi més diners, mentre que els receptors, entre els quals hi ha Espanya, pugnen per minimitzar les retallades.

Més que una reunió entre els 27, les protagonistes de la cimera van ser les reunions bilaterals entre els líders. Després d'un breu intercanvi de posicions, la reunió conjunta entre els 27 es va dissoldre i va deixar pas a les reunions bilaterals.

En les reunions bilaterals és on van fer-se evidents les posicions allunyades que han portat el president del Consell a donar per tancada la jornada. Els líders europeus es tornaran a reunir per abordar els comptes, però encara no hi ha una data tancada. Tot apunta a una nova trobada el març.

La reunió es va tancar amb els dos blocs que ja hi havia inicialment sense voler cedir en les seves posicions. El grup dels que defensen un pressupost auster mantenen el no a un pressupost que suposi més de l'1% del PIB de la UE, mentre que els amics de la cohesió, entre els quals hi ha Espa-nya, volen un pressupost ambiciós que no retalli els fons agrícoles i de cohesió.