PP i Cs aniran en coalició als comicis bascos tot i el rebuig d'Alfonso Alonso

La coalició electoral PP + Cs va ser registrada a la Junta Electoral del País Basc després de l'acord aconseguit ahir mateix a la tarda entre tots dos partits, malgrat el rebuig a aquest pacte del president dels populars a Euskadi, Alfonso Alonso.

Abans que expirés el termini de les dotze de la nit que estableix la legislació electoral, es va materialitzar la coalició per a les eleccions autonòmiques del 5 d'abril a la seu de la junta electoral, al Parlament Basc.

El termini per presentar les llistes completes per a cadascun dels tres territoris històrics queda obert fins al 2 de març.

La incògnita ara és saber si el PP mantindrà Alfonso Alonso com a candidat. El dia 11 de febrer, quan encara no s'havia signat la coalició i el PP anava a presentar-se en solitari, el Comitè Electoral Nacional va designar Alonso com el seu candidat a lehendakari. No obstant això, l'acord subscrit ahir estableix expressament que el cap de llista de la coalició «serà designat pel Partit Popular», sense esmentar Alonso, i afegeix que es garanteixen «dos llocs de sortida» per a Cs, cosa que Alonso continua considerant «inassumible», segons indiquen des del PP basc.

Els populars a Euskadi recorden la nul·la representació de la formació taronja al País Basc i reivindiquen «la trajectòria de dècades» de la seva formació.

El líder del PP, Pablo Casado, va celebrar ahir l'acord. «Sumem forces en favor del constitucionalisme amb un projecte de futur per a tots els bascos. Ens uneix la llibertat. Ens uneix Espanya», va escriure Casado a Twitter en un missatge que acompanyava del logo de la coalició. Encara que Alonso rebutja el pacte amb la formació taronja, el PP basc va assenyalar que sempre «ha defensat» una coalició amb Ciutadans per «reforçar una alternativa constitucional al País Basc», i que «queda temps» per ajustar l'acord «a la realitat del projecte de centredreta que lidera el PP» a Euskadi.

El PP basc analitzarà dilluns l'acord i «defensarà el seu projecte, obert a ser enfortit» des de la seva identitat «i enfront del nacionalisme».



Feijóo, amb Alonso

El president del PP de Galícia i candidat a la reelecció al capdavant de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va avisar que el líder del PP basc, Alfonso Alonso, mereix «tot» el suport del Partit Popular i li va comprometre el seu suport per al que aquest li sol·liciti.

«El president del partit i candidat a lehendakari és el nostre candidat, és el candidat de tot el PP d'Espanya i, en la mesura en què puguem, nosaltres el secundarem», va subratllar Feijóo, que va insistir que és l'aspirant triat «pel PP d'Euskadi» i té «el vistiplau del Partit Popular nacional».

En aquest sentit, va posar en valor el treball exercit per Alonso «amb molt de rigor i molta talla» tant en la seva etapa com a portaveu en el Congrés com durant el seu nomenament com a ministre de Sanitat.

«Se li va demanar tornar al País Basc i ha donat la cara. A mi em sembla que és un bon company, un company que mereix tot el suport del PP», va insistir. «Jo almenys, en la mesura de les meves responsabilitats, li donaré tot el suport que ell em sol·liciti i amb la intensitat que ell consideri oportú», va manifestar Albert Núñez Feijóo.