Primera mort per coronavirus a Itàlia

Itàlia ha registrat en les últimes hores la seva primera víctima pel coronavirus. Es tracta d'un home de 78 anys que es trobava hospitalitzat a la localitat de Monselice, segons ha confirmat el president de la regió del Vèneto, Luca Zaia. Era una de la vintena de persones –entre els quals hi ha cinc metges- contagiades pel Covid-19 en diverses poblacions del nord d'Itàlia, la majoria a la Llombardia. Per intentar prevenir la difusió del virus, el país transalpí ha decretat la quarantena obligatòria per a unes 250 persones que podrien haver estat en contacte amb els malalts i han demanat als residents dels tres pobles on es creu que va poder començar el brot (Codogno, Castiglione d'Adda i Casalpusterlengo) que no surtin de casa.

En paral·lel, el govern regional ha confinat set localitats més limítrofes amb el focus original, una mesura que afecta en total unes 50.000 persones. El primer cas va ser el d'un home de 38 anys que està hospitalitzat des de dimecres a la unitat de cures intensives a l'hospital de Codogno i que hauria estat en contacte amb una persona que havia viatjat a la Xina. El ministre de Salut, Roberto Speranza, i el president de la regió de Llombardia, Attilio Fontana, han signat un acord amb diverses mesures per als deu municipis. Entre les quals, la suspensió d'actes públics, activitats comercials, activitats laborals, activitats lúdiques, el tancament de les escoles i la prohibició que el transport públic pari als deu municipis afectats.

A Catalunya, Protecció Civil recomana als viatgers informar-se si han de viatjar o si ja es troben al Vèneto o a la Llombardia. "Si et trobes a regions de Veneto o Lombardia a Itàlia informa't sobre mesures pel coronavirus que afecten alguns municipis. Segueix informació oficial: @MinisteroSalute @RegLombardia", ha piulat Protecció Civil al seu compte de Twitter.