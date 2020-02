Renfe diu que hi ha un acord amb el Govern sobre Rodalies

El president de Renfe, Isaías Táboas, va explicar ahir que hi ha un «possible acord» amb la Generalitat per renovar el contracte programa de serveis de Rodalies Catalunya. L'Estat no va aprovar mai el que es va acordar el 2013. Ho va dir en una sessió del Cercle d'Infraestructures, en què va participar el seu president, Pere Macias, i amb la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa. «Hem estat molts mesos parlant amb el departament. La fricció desperta passió, i ha sorgit una certa relació de confiança. Tenim un possible acord», va dir Táboas.

No obstant això, considera «difícil» que es pugui rubricar si abans no es tanca la transferència d'uns 270 milions d'euros procedents del dèficit tarifari, és a dir, la diferència entre el que costa el servei i el que paga l'usuari a través del títol de transport.

La Generalitat és el titular del servei de Rodalies Catalunya, però l'Estat, a través d'Adif, és el titular de la infraestructura per on circulen els trens, que opera Renfe. El ministeri de Foment transfereix directament a Renfe aquests 270 milions, mentre que la Generalitat defensa que ha de ser l'Administració catalana qui els rebi i després els transfereixi a l'operador ferroviari.

«Tenim un acord. Crec que el podríem signar en el moment en què aquesta part, que no podem tancar ni el secretari [en al·lusió al secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavin] ni jo, estigui encarrilada», va assegurar, perquè s'ha de tancar en una comissió bilateral entre l'Estat i el Govern.

La Generalitat vol que el nou contracte programa serveixi per fixar el marc de relacions entre l'Administració catalana i Renfe, els estàndards de qualitat i les obligacions de l'operador, de la mateixa manera que vol actualitzar amb Adif un pla d'inversions a la xarxa de Rodalies per millorar la infraestructura. Quan li van preguntar per la possibilitat que Fer-rocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) operi Rodalies, Táboas va defensar que Renfe és un «gestor i operador fantàstic», i ha destacat que en altres comunitats assoleix índexs de puntualitat de més del 97%.