Vila demana que la Generalitat assumeixi la defensa en casos de desobediència

L'exconseller de Cultura Santi Vila va demanar ahir un canvi legislatiu perquè la Generalitat pugui assumir la defensa de membres del Govern en casos de desobediència.

Vila va presentar als jutjats d'Osca les escriptures de casa seva com a aval per la fiança que li reclama la jutgessa pel suposat delicte de desobediència en el cas de les obres d'art de Sixena.

En una entrevista a Rac1, l'exconseller va dir que s'hauria de modificar la llei, com ja passa a altres comunitats, perquè «la persona que s'hi troba estigui assistida i acompanyada per la institució que li va fer prendre aquestes decisions».

«Suposem que jo com a conseller no hagués fet el que vaig fer. Ara m'estaria enfrontant a querelles per prevaricació administrativa d'entitats culturals que haurien considerat que la conselleria no protegia com s'esperava el patrimoni cultural català», va dir Vila, que considera «paradoxal» que, «per una banda o altra, el titular de Cultura hagi de quedar querellat».

Vila va assegurar que «el paper galdós» l'està jugant la Generalitat: «Els està enviant el missatge que per ells faran i que vigilin perquè els pot costar el patrimoni», va afirmar Vila, que diu que «l'asseguradora també hi passa de canto».

L'exconseller ja havia manifestat anteriorment que «objectivament parlant» la seva fiança pel cas Sixena «se n'hauria d'haver fet càrrec la Generalitat» i que l'assegurança de responsabilitat civil estava «fallant».