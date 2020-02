Ciutadans ajorna l'elecció de compromissaris en fallar el sistema de votació

Ciutadans ha ajornat la votació per a l'elecció dels compromissaris de la 5a assemblea general del partit, així com els processos de primàries per a la designació del cap de llista per a les eleccions autonòmiques de Galícia i País Basc del pròxim 5 d'abril. Aquesta decisió es produeix «davant el greu perjudici» provocat per l'empresa Scytl, contractada per Ciutadans per prestar el servei de votació electrònica, que va impedir a part dels afiliats votar ahir per triar els 355 compromissaris que assistiran a l'assemblea general del mes de març.

El partit va informar ahir que la votació per a l'elecció de compromissaris de la 5a Assemblea General del grup taronja serà dissabte dia 29 des de les 00.01 hores fins a les 21.00 hores via telemàtica, mentre que la votació presencial serà el diumenge dia 1 de març des de les 10.00 hores fins a les 19.00 hores.

Per part seva, la votació de primàries per a l'elecció del cap de llista per a les eleccions autonòmiques a País Basc i Galícia serà dimecres que ve 26 de febrer des de les 00.01 hores fins al dijous 27 de febrer a les 19.00 hores via telemàtica.

«Volem traslladar a tota la nostra afiliació la seguretat que tot el procés es durà a terme amb totes les garanties, els drets i la convicció que els pròxims dies de votació seran d'una afluència que demostri el grau de democràcia i llibertat del nostre partit», va assegurar el president de la Comissió de Garanties i Valors, Jesús Galiano, en un missatge als afiliats.