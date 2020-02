Forcadell dubta de la voluntat de diàleg i no veu necessari un mediador entre governs

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell va afirmar que no veu «imprescindible» la figura del mediador en la taula de negociació entre els governs espanyol i català i va reconèixer que va dubtar «de si tots volien diàleg o no». A més, va defensar que el referèndum d'autodeterminació «hauria de ser irrenunciable» a la taula de diàleg perquè genera «consens».

A la primera entrevista que concedeix després del seu primer permís penitenciari, que va ser feta dijous passat a la presó de Mas Enric del Catllar i reproduïda, ahir al programa Via Lliure de l'emissora RAC-1, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell va confessar que es va sentir «molt sola» quan va haver de llegir la declaració unilateral d'independència el 27 d'octubre de 2017. «Em vaig sentir molt sola, però també altres dies. S'haurien pogut fer millor moltes coses», va admetre.

Sobre la primera reunió entre Governs fixada per al proper dimecres, Forcadell va dir: «Estava desesperada amb la convocatòria de la taula de negociació entre Generalitat i Moncloa. Alguna vegada he arribat a dubtar de si tots volien diàleg o no». «Quan tu dius que vols diàleg, no et dediques a posar pals a les rodes. Jo suposo que cadascú ha estat defensant la seva tàctica», va assenyalar Forcadell, que va explicar que no creu que «la figura del mediador que vol Torra sigui imprescindible. Un mediador existeix quan dos no volen negociar», va afirmar.