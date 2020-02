Investiguen vacunes per prevenir tumors en persones amb risc hereditari

«Hem avançat molt en el control del càncer. Cada vegada coneixem millor la malaltia, en el diagnòstic, el tractament i la prevenció», va afirmar el cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el doctor Josep Tabernero. Aquests avenços han permès que la supervivència al càncer hagi passat del 30% a més del 55% en 20 anys i la prevenció també és clau perquè la incidència de la malaltia comenci a baixar cap al 2035. La immunoteràpia és un dels camps més revolucionaris i fins i tot s'han començat a investigar vacunes per prevenir tumors en persones amb risc hereditari: «No és ciència-ficció».

Al doctor Tabernero, un dels oncòlegs més reconeguts d'Europa, li agrada citar una portada de fa anys de la revista NewsWeek que proclamava que no es pot curar el que no es coneix. Aquesta màxima contextualitza els resultats de la investigació sobre el càncer dels darrers anys. «Ara comencem a entendre'n la magnitud. No ho sabem tot del càncer, però en sabem molt més que fa 20 anys i això ha permès aquests canvis en la supervivència», afirma el també director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO).

Més de la meitat de les persones a qui es diagnostica la malaltia es curen actualment. Un dels càncers més freqüents i en què ha augmentat més la supervivència en els darrers 20 anys és el de mama, en què s'ha passat del 50% a més del 95%. Però el repte dels investigadors i els oncòlegs és curar totes les persones. «Els coneixements fan que anem atacant la malaltia per molts angles diferents. Cada vegada la diagnosticarem millor i més precoçment; tindrem millors tractaments, curarem més persones i n'hi haurà més en situació de malaltia crònica estabilitzada», va destacar.