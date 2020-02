Itàlia confirma dues víctimes mortals i més de 60 afectats pel coronavirus de Wuhan

Itàlia va confirmar ahir les dues primeres víctimes mortals pel virus de Wuhan: una dona de la regió de la Llombardia i un home de la zona de Vèneto. Segons els mitjans italians, la dona tenia 75 anys, vivia sola i va morir ahir al matí a casa seva a la localitat de Casalpusterlengo. Pel que fa a l'home, tenia 78 anys, tenia patologies respiratòries prèvies i va morir divendres a l'hospital de Pàdua.

El primer ministre, Giuseppe Conte, també va confirmar que ahir ja eren 60 les persones contagiades per aquest virus originari de la Xina, entre les quals 39 casos a Llombardia, amb cinc sanitaris i una dona embarassada de vuit mesos; i 12 infectats a la regió de Vèneto. Per això, Conte va anunciar, a través de les xarxes socials, que el país prepara «noves mesures extraordinàries» per reaccionar al brot del virus de Wuhan.

Mesures que se sumaran a la quarantena obligatòria que el govern italià ha decretat per a unes 250 persones que podrien haver estat en contacte amb els malalts. També s'ha demanat als residents dels tres pobles on es creu que va poder començar el brot (Codogno, Castiglione d'Adda i Casalpusterlengo) que no surtin de casa. En paral·lel, el govern regional ha confinat set localitats més limítrofes amb el focus original, una mesura que afecta en total unes 50.000 persones. El primer cas va ser el d'un home de 38 anys que està hospitalitzat des de dimecres a la unitat de cures intensives a l'hospital de Codogno i que hauria estat en contacte amb una persona que havia viatjat a la Xina. El govern també ha obligat a una desena de municipis propers al nucli de les infeccions a suspendre totes les activitats públiques, comercials i laborals, a tancar les escoles i a prohibir el transport públic.

Per la seva part, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va assenyalar ahir que fins ara fora de la Xina hi ha 1.152 casos a 26 països i vuit morts. Després del creuer Diamond Princess, en què hi ha 634 contagis, Corea del Sud, és el país amb més casos, un total de 433 contagis dels quals 229 es van confirmar ahir, la majoria novament registrats al voltant de la ciutat de Daegu, al sud-est de país. D'aquests, 95 corresponen a l'hospital Daenam de comtat de Cheongdo i 100 més, a seguidors de Shincheonji -una secta cristiana- dels que ja hi ha en total 231 infectats. Un nou infectat és un treballador d'una planta de Samsung Electronics a Gumi, motiu pel qual, l'empresa suspendrà operacions durant uns dies.