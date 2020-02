Jordi Pesarrodona, present al primer acte del col·lectiu Independentistes d'esquerra

L'exregidor d'Esquerra Republicana a Sant Joan de Vilatorrada, activista social i encausat pels fets de l'1-0 del 2017, Jordi Pesarrodona, és un dels impulsors del manifest «Independentistes d'es-querra» que ahir es va presentar públicament a l'Ateneu Barcelonès de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa adreçada «als que actualment ens sentim orfes d'una unitat estratègica» per assolir la independència de Catalunya, ha explicat Pesarrodona a Regió7. «No pretén dividir, sinó sumar».

El col·lectiu ha convocat una assemblea oberta el pròxim 29 de març amb l'objectiu de definir la unitat estratègica de l'independentisme. Durant la presentació del seu manifest els impulsors de la iniciativa van reiterar la intenció de «consolidar i complementar» la línia d'actuació dels eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. El manifest defensa crear una «candidatura de país des de la radicalitat democràtica, de baix a dalt», amb el suport de partits i entitats. D'altra banda, Jordi Romeva, pare de Raül Romeva i membre del Consell per la República, va demanar als líders independentistes empresonats que facin un pas al costat per passar el relleu a altres persones.

La iniciativa busca bastir un front comú a l'entorn del Consell de la República que impulsa Carles Puigdemont. Per a Pesarrodona el Consell és una «eina democràtica que sovint es confon tan sols amb Puigdemont, i això no és cert. Hi ha gent de l'esquerra independentista que volem que hi hagi una claríssima unitat estratègica. Crec que és el que reclama el poble», va manifestar.

Pesarrodona encara és militant d'Esquerra, però desvincular-se de l'estratègia del partit «m'ha permès trobar un espai de comoditat. A mi mai no m'han censurat res, però sí que fas autocensura quan no veus cap on va l'estratègia del partit». Pensa que «la gent el que demana és unitat, unitat i unitat. I quan no tens respostes busques eines on trobar-ne, i els partits viuen d'esquena a això».

Va assegurar que la gent implicada en aquesta iniciativa ha d'estar disposada «a tot perquè sabem que això pot tenir repercussions. Les eines repressives de l'Estat són duríssimes. El meu cas és palpable». El pròxim 31 de març Pesarrodona serà jutjat per desobediència greu als jutjats de Manresa per haver participat al referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

El manifest l'impulsen l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu -que s'ha donat de baixa d'ERC després de 30 anys de militància-; l'arqueòleg Eudald Carbonell; l'exdiputat del PSC Ignasi Carnicer; i l'escriptor i exdiputat de la CUP Julià de Jódar, entre d'altres.