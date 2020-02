Pablo Iglesias inicia el camí cap a una major vinculació a IU i els comuns

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va visibilitzar ahir l'inici de camí cap a una major vinculació amb IU i els comuns d'Ada Colau en un acte en què va defensar la «unitat i fortalesa» d'Unides Podem després de la seva entrada al Govern de coalició amb el PSOE.

El vicepresident segon de Govern ses va reunir per primer cop a la militància i càrrecs públics de Podem, IU i els comuns en una trobada que va servir per exhibir l'aparent cohesió, a un mes de l'assemblea ciutadana en la que Iglesias serà reelegit com a secretari general sense oposició interna per la marxa de l'última corrent crític, Anticapitalistes.

«Hi ha Unides Podem per estona», va defensar Iglesias en un acte en el qual el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, va corriborar la seva intenció d'engrandir els llaços entre organitzacions i va arribar a parlar de buscar una «major vinculació". "La unitat és irreversible», va afirmar Garzón a la seva intervenció.

Fins a la Fundación Diario Madrid es van desplaçar un centenar de càrrecs públics i militants, a més de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; i tots els ministres de l'espai polític Unides Podem a excepció del d'Universitats, Manuel Castells.