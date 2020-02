Roldán veu verd el pacte entre Cs i el PP a Catalunya

? La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, va celebrar l'acord de Cs i PP al País Basc de cara a les eleccions del 5 d'abril, però veu verd el mateix tipus de pacte a Catalunya. «Encara és d'hora. De fet, aquí no s'han convocat ni eleccions. Seria avançar massa pantalles», va assegurar Roldán, de visita a la Meridiana.

D'altra banda, la líder del grup taronja va qualificar la mesa de diàleg entre el govern de l'Estat i la Generalitat com una «taula de xantatge». «L'únic de què vol parlar Torra és de com i quan separar Catalunya de la resta d'Espanya», va afirmar la líder de la formació taronja a Catalunya. «No vol posar sobre la taula cap millora per a Catalunya. Torra ja no representa els catalans i no pot seguir al capdavant de la Generalitat», va concloure Roldán.