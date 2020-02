Sánchez demana «no estigmatitzar la PAC» als pressupostos de la UE

El president del Govern, Pedro Sánchez, va demanar divendres una nova proposta del pressupost de la UE per als pròxims set anys que sigui «més ambiciosa» i que no «estigmatitzi» polítiques com la Política Agrària Comuna (PAC) o la de Cohesió.

En una roda de premsa a Brussel·les, després de la cimera de líders europeus que ha conclòs sense acord, el cap de l'Executiu va dir que espera poder reunir-se per a debatre una proposta «més ambiciosa».

«És el que demana Espanya i el que necessita Europa», va insistir el president del Govern espanyol, sense concretar quan es poden produir noves trobades.

Pedro Sánchez va posar el focus sobre la importància de polítiques com Cohesió i la PAC, assenyalant que «sens dubte» encara hi ha un marge de millora sobre l'última proposta que retallava en un 12% i 14%, respectivament, totes dues partides.

«Hi ha marge perquè la PAC i la Cohesió tinguin un finançament just. Parlem de justícia, la cohesió és garantir la igualtat dels ciutadans, visqui on visquin», va argumentar el líder del partit dels socialistes.

Encara que Sánchez entén que, avui dia, els Vint-i-set mantenen posicions allunyades, va apuntarque han de trobar punts de trobada per a tenir uns pressupostos com més aviat millor. «Siguem generosos i entre tots trobem un camí en les pròximes setmanes que equilibri els interessos nacionals amb els europeus», va insistir durant la seva intervenció.