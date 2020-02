Batet, molest per haver-se assabentat de la renúncia de Pascal pels mitjans de comunicació

El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, s'ha mostrat molest a les xarxes socials per haver-se assabentat de la renúncia de Marta Pascal com a senadora a través dels mitjans de comunicació. Pascal ha anunciat en una entrevista a 'TV3' que el d'aquesta setmana serà el darrer ple al Senat perquè deixa l'escó "per coherència". "Pascal és senadora per designació del Parlament a petició de JxCat", ha recordat Batet en un tuit, on afegeix que "hauria agraït" no assabentar-se'n a través dels mitjans. L'excoordinadora del PDeCAT havia traslladat la seva decisió al president de la formació, David Bonvehí, i també ho ha fet aquest matí a Artur Mas, Carles Puigdemont i Josep Lluís Cleries, portaveu de JxCat al Senat.