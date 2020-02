Coronavirus: Itàlia confirma la mort d'una quarta persona

Un home de 84 anys és la quarta víctima del coronavirus a Itàlia, segons ha explicat el govern de la regió de Llombardia. L'home estava ingressat a l'hospital Papa Giovanni XXIII de Bèrgam. Durant la nit han augmentat fins a 150 les persones infectades pel virus en territori italià.

En comparació amb l'última actualització de diumenge al vespre, hi ha 38 casos nous detectats. Els quatre morts a Itàlia són de moment persones d'edat avançada. El govern italià va decretar dissabte el confinament a les zones més afectades per limitar el risc de contagi i va suspendre activitats escolars i actes públics, com el Carnaval de Venècia. A Llombardia és on hi ha el nombre més elevat d'afectats.